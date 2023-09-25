Активный грибной сезон начался в Сочи

Сочи радует грибами. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сочи начался активный период для грибников. Самыми популярными грибами на курорте и в окрестностях являются белые, лисички, ежевики, опята. По заверению любителей так называемой тихой охоты, они растут здесь в огромном количестве.

«Здравствуйте, любители тихой охоты! Город Сочи радует!», - делятся подписчики десятитысячного паблика «Грибники России» в социальной сети «ВКонтакте». На фотографиях пользователей красуется разных видов добыча.

Для поисков урожая специалисты и любители советуют южный склон горы Ахун, районы Агурского ущелья, сел Пластунка, Воронцовка, Сергей-Поле, Медовеевка, Семеновка и Прогресс, Змейковские водопады, а также районы вблизи гор Успенка и Ачишхо.

Куда еще съездить за грибами в Краснодарском крае.