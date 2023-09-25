В Сочи из-за фестиваля перекроют участки федеральной трассы

Фото: sochi.ru

Фестиваль спорта «IRONSTAR SOCHI SIRIUS 2023» пройдет в Сочи и на территории федерального значения «Сириус» с 6 по 8 октября. Из-за подготовки и проведения мероприятия в горном кластере курорта ограничат движение.

«Автомобилям на участках федеральной трассы А-149 Адлер - Красная Поляна на скоростном направлении запретят проезд 7 октября 2023 года в период с 6:00 до 18:30 часов и 8 октября с 7:00 до 15:00 часов», - сообщили в мэрии Сочи.

В период с 01:00 часов 30 сентября по 23:00 часов 10 октября движение ограничат на территории парковки по адресу улица Голубая, 1А перед отелем Radisson Congress и на парковке между улицами Морской бульвар, 1 и Голубой, 1А в период с 08:00 часов 4 октября по 12:00 часов 9 октября.

На период проведения фестиваля проезд ограничат также на улицах: Морской бульвар, Триумфальной, Голубой, Перспективной.

Фото: sochi.ru