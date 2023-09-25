Жители Кубани могут обменять в банках мелочь на купюры

В банке примут даже потемневшие, погнутые, просверленные или поцарапанные монеты Фото: Диана ИВАНОВА

На Кубани стартовала «Монетная неделя». Жители региона могут обменять в банках мелочь на купюры.

В настоящее время в России находится в обороте около 72 млрд монет. Большая часть металлических денег не используется, а находится в копилках и коробках.

Акция проходит с 25 сентября по 8 октября. В течение «Монетной недели» жители региона могут принести любые монеты Банка России, выпущенные начиная с 1997 года. Для обмена потребуется паспорт. В банке примут даже потемневшие, погнутые, просверленные или поцарапанные монеты.

Полный список банков в регионе, где можно обменять мелочь на купюры, размещен на официальном сайте акции «Монетная неделя».