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НовостиОбщество25 сентября 2023 8:30

Подвесной мост в парке «Дендрарий» в Сочи закроют после обработки

Конструкцию защитят от процессов гниения
Наталия КОЖЕВНИКОВА
Подвесной мост закроют на несколько дней. Фото: dendrarium.ru

Подвесной мост закроют на несколько дней. Фото: dendrarium.ru

В сочинском парке «Дендрарий» подвесной мост закроют на несколько дней. Это связано с обработкой досок конструкции составом для предотвращения их гниения.

«Подвесной мост будет закрыт для прохода несколько дней, пока пропитка не высохнет полностью. Это необходимо, чтобы обеспечить вашу безопасность и сохранить прекрасную атмосферу нашего парка», - сообщили в пресс-службе Сочинского национального парка.

Помимо обработки моста, на территории «Дендрария» сейчас идет активный полив экзотических растений для их сохранения в период устойчивой засухи.