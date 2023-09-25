На Кубани 61% ДТП случились из-за несоблюдения дистанции и выезда на встречку Фото из архива КП

На Кубани 61% ДТП случились из-за несоблюдения дистанции и выезда на встречку. Статистику аварийных ситуаций в регионе озвучили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».

Так, более 60% происшествий на дороге случаются из-за несоблюдения дистанции, превышения скорости, выезда на встречную полосу. 14% аварий связаны с наездом на пешеходов. А 10% ДТП происходят при съезде с дороги.

«Удержание стабильных показателей статистики ДТП в наших условиях – задача не из простых. Рост населения особенно в крупных городах юга стабильно высокий. Только ответственная работа с коллегами из муниципалитетов и Госавтоинспекции, регулярные совместные рейды по выявлению потенциальных очагов ДТП, установка дополнительного освещения, бордюрного ограждения, шумовых полос, обновление дорожных знаков и разметки могут держать ситуацию в русле», – отметил руководитель ФКУ Упрдор «Черноморье» Виктор Вовк.

В 2023 году, например, планируется провести торги на подписание контракта по строительству подземного перехода в Ольгинке на трассе А-147 «Джубга – Сочи».

«Хотелось бы, чтобы наши усилия по улучшению дорожной среды отмечались встречными стремлениями всех участников дорожного движения. Хорошее качество асфальта не должно провоцировать на бездумное увеличение скорости, особенно в тоннелях», – добавил Виктор Вовк.