Как выгодно продать старый автомобиль?

Купить новый автомобиль, как правило, бывает проще, чем выгодно продать старый. Сейчас есть множество средств передать машину в другие руки на хороших условиях. От сайтов, где легко разместить объявление, до соцсетей и «сарафанного радио». Теперь в Краснодаре появилась альтернатива. Автовладельцы могут предложить ВТБ купить свою машину. После оформления заявки банк проводит оценку и перечисляет деньги в день проведения сделки.

С сентября 2023 года такая возможность появилась и у жителей Краснодара. Какие автомобили будет готов у вас купить банк? Легковые, леворульные, не старше 2016 года, с пробегом не более 180 тыс. км. В исправном техническом состоянии, не использовавшиеся ранее в качестве такси либо в каршеринге. Не использовавшиеся как коммерческий транспорт.

- Любой автовладелец рано или поздно задумывается о продаже своей машины. При этом для большинства важна максимальная прозрачность и быстрота сделки. Наш сервис помогает продать транспортное средство без дополнительных рисков и оперативно получить деньги. Персональный подход банка обеспечивает растущий спрос. Если клиент захочет приобрести новую модель авто, он сможет воспользоваться персональным предложением банка по автокредиту, – отмечает Денис Масянов, заместитель руководителя департамента финансового урегулирования, вицепрезидент ВТБ.