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НовостиОбщество25 сентября 2023 11:06

В Сочи строят теплотрассу для школы на 1100 мест

К теплоснабжению подключат социальные объекты города
Наталия КОЖЕВНИКОВА
Строительство новой теплотрассы. Фото: sochi.ru

Строительство новой теплотрассы. Фото: sochi.ru

В Лазаревском районе города Сочи строят теплосети протяженностью 808 метров. Данный участок позволит подключить к теплоснабжению важные социальные объекты.

«Сейчас в Лазаревском строится новая теплотрасса для подключения к теплоснабжению школы на 1100 мест. Работы планируется завершить до конца года. В следующем году к этим коммуникациям подключат новый 100-квартирный дом, в который переселим граждан из аварийного жилья», - рассказал глава Сочи Алексей Копайгородский.

Мэр также отметил, что на 2025 год запланировано обеспечение теплоснабжением многофункционального спортивного комплекса с бассейном. Объект расположится рядом со школой.