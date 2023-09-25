В Краснодаре родились более 100 малышей в День города Фото: t.me/emnaumov

В Краснодаре родились более 100 малышей в День города. Об этом сообщил глава краевого центра Евгений Наумов в своем telegram-канале.

Мэр Краснодара посетил роддом и поздравил мам новорожденных.

«Пока мы отмечали 230 лет со дня основания столицы Кубани, на свет появились более 100 краснодарцев. Традиционно поздравил мамочек с замечательным событием — с пополнением в семье! Здоровья карапузам, скорейшего восстановления мамам, мирного неба Краснодару!», – написал Евгений Наумов.

Всего на Кубани 23 сентября появились на свет 150 малышей.