Подростков госпитализировали Фото из архива КП

На Кубани 16-летний байкер без прав сбил 17-летнего пешехода. ДТП случилось 24 сентября около 22:00 в селе Белая Глина.

16-летний подросток проезжал на питбайке Vento по улице Пролетарской. В какой-то момент он превысил скорость и сбил несовершеннолетнего пешехода.

«В результате происшествия оба подростка с травмами были госпитализированы», – сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В настоящее время все обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Кореновске водитель Hyundai сбил двух 14-летних подростков на электросамокате. Пострадавших школьников доставили в больницу.