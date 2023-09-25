Живодера, жестоко избившего кота в Краснодаре, проверит полиция Фото из архива КП

В Краснодаре мужчина жестоко избил кота в квартире. Живодера проверит полиция.

Как сообщили очевидцы, все произошло 24 сентября в многоэтажке на улице Евгении Жигуленко. Мужчина, находясь в квартире, схватил животное и несколько раз ударил со всей силой.

Публикацией уже заинтересовались правоохранители.

«Полицией Краснодара инициировано проведение проверки, в ходе которой будут предприняты меры по установлению всех обстоятельств возможного факта жестокого обращения с домашним животным», – сообщил начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.