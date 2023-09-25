На Кубани стартовала «Черноморская винная неделя» Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани стартовала «Черноморская винная неделя». Мероприятия эногастрономического фестиваля пройдут в регионе с 25 сентября по 1 октября. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Неделю откроют экскурсиями по знаковым местам винного туризма. Прошедшие регистрацию на сайте фестиваля бесплатно посетят 17 виноделен региона. Для гостей проведут тематические и творческие мастер-классы, дегустации и познакомят с традициями изготовления вина.

Культурно-массовые и спортивные мероприятия пройдут в Абрау-Дюрсо с 29 сентября по 1 октября. Для гостей организуют модные показы, выступления театральных трупп и музыкальных коллективов. А 30 сентября состоится концерт группы «Градусы».

«Ежегодно мы собираем 40% российского винограда и производим 42% отечественного вина. Винодельни края представят энотуристам свои программы. Это уникальная возможность насладиться красотой юга России, посетить виноградники и увидеть, как производят настоящее кубанское вино», – отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

А для любителей спорта пройдет костюмированный заплыв на сапбордах, регата на озере Абрау. В парке организуют гастрономические мастер-классы от шеф-поваров ресторанов, а на ярмарках представят фермерские продукты и сувениры ремесленников.

Посетить фестиваль могут все желающие. Отмечается, что на ряд мероприятий необходимо зарегистрироваться. Подробная программа опубликована на официальном сайте.