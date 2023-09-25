В Краснодарском крае Азовское море остыло до +19 градусов

Бархатный сезон в крае продолжается Фото из архива КП

В Краснодарском крае продолжается бархатный сезон. Туристы наслаждаются отдыхом на Черноморском побережье.

Так, 25 сентября самая высокая температура морской воды зафиксирована в Сочи и Туапсе. На курортах море прогрелось до +25 градусов. Слегка холоднее вода в Геленджике. Здесь термометры показывают +24 градуса.

В Новороссийске и Анапе температура морской воды составляет +23 градуса, сообщили в краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Тем временем Азовское море остыло до +19. Такая температура 25 сентября зафиксирована в Темрюке и Приморско-Ахтарске. В Ейске термометры показывают +20 градусов.