Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 сентября 2023 10:53

В Краснодарском крае Азовское море остыло до +19 градусов

Самая высокая температура моря 25 сентября зафиксирована у берегов Сочи и Туапсе
Светлана ОВДЕЙ
Бархатный сезон в крае продолжается Фото из архива КП

Бархатный сезон в крае продолжается Фото из архива КП

В Краснодарском крае продолжается бархатный сезон. Туристы наслаждаются отдыхом на Черноморском побережье.

Так, 25 сентября самая высокая температура морской воды зафиксирована в Сочи и Туапсе. На курортах море прогрелось до +25 градусов. Слегка холоднее вода в Геленджике. Здесь термометры показывают +24 градуса.

В Новороссийске и Анапе температура морской воды составляет +23 градуса, сообщили в краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Тем временем Азовское море остыло до +19. Такая температура 25 сентября зафиксирована в Темрюке и Приморско-Ахтарске. В Ейске термометры показывают +20 градусов.