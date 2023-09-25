Мошенник предоставил поддельные чеки Фото из архива КП

IT-мошенник из Краснодара обманул покупателя майнинг-фермы на 2,5 млн рублей. На мужчина завели уголовное дело, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

В полицию обратился житель Челябинской области. Он рассказал, что хотел купить недвижимость в Краснодаре. Для этого мужчина дистанционно познакомился с риелтором.

«Впоследствии новый знакомый предложил вложиться в покупку майнинг-фермы, чтобы получать прибыль и делить ее между собой. Согласившись, мужчина перевел 2 млн 535 тысяч рублей на банковский счет риелтора», – рассказали в краснодарской полиции.

Тем временем риелтор прислал, как оказалось, подделанные чеки. После этого мужчина два года объяснял отсутствие прибыли, ссылаясь на упадок цен на криптовалюту.

Полицейские задержали подозреваемого – 34-летнего краснодарца. Правоохранителям он также показывал поддельные чеки и утверждал, что выполнил обязательства.

На мужчину завели уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Теперь мошеннику грозит до десяти лет лишения свободы.