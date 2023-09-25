Два пляжа Краснодарского края получили «синие флаги» Фото: admkrai.krasnodar.ru

Два пляжа Краснодарского края получили «синие флаги». Высший знак отличия вручили замглавы региона Александр Руппель и врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия края Михаил Зарицкий. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

«Синие флаги» вручили пляжам «Дельфин» и «Центральный» в Геленджике.

«Отрадно, что Геленджик тоже показывает рост турпотока: несмотря на режим «закрытого неба» и непростую транспортную логистику, в городе-курорте отдохнуло уже почти три миллиона гостей. Это на 8% больше, чем в прошлом году», – отметил Александр Руппель.

Ежегодно количество пляжей высшей категории на Кубани увеличивается. В настоящее время в регионе их насчитывается 87.

«95% гостей Геленджика определяют свой отдых как пляжный. Потому улучшение инфраструктуры для нас вопрос приоритетный», – отметил глава Геленджика Алексей Богодистов.

Всего в Краснодарском крае насчитывается 575 пляжей. Из них 129 уже классифицированы.