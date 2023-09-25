На Кубани почти 23 тысячи подростков работали летом Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани почти 23 тысячи подростков работали летом. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. Всего с начала года в крае трудоустроили 26,8 тысячи ребят в возрасте от 14 до 18 лет.

Подростки трудились в учреждениях образования, культуры, ЖКХ. Ребята работали озеленителями, подсобными рабочими, уборщиками служебных помещений, культорганизаторами.

Отмечается, что подростки получали не только зарплату от работодателя. Центр занятости населения выплачивал ребятам от 1,5 до 2,2 тысячи рублей.

В августе на Кубани временно трудоустроили 10% от общего числа подростков региона.

«Это годовой норматив доступности этой государственной услуги, установленной краю Минтрудом России», – отметили в пресс-службе администрации края.

Сейчас временной работой охвачены 10,7% подростков.