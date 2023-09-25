На Кубани 27 курганов внесли в единый госреестр объектов культурного наследия Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани 27 памятников археологии внесли в единый госреестр объектов культурного наследия. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. Курганы и курганные группы находятся в Красноармейском районе.

Краевое управление охраны объектов культурного наследия организовало экспертизы. Специалисты исследовали памятники, установили характеристики, предметы охраны и границы территорий. Минкульт РФ на основании заключений принял решение внести курганы в единый госреестр.

«Для степных территорий памятники археологии являются основным источником знаний о прошлом. Включение в реестр обеспечит дальнейшее сохранение этих объектов», – отметил вице-губернатор края Роман Лузинов.

В настоящее время на Кубани насчитывается более 15 тысяч объектов археологического наследия. Это городища, курганы, грунтовые могильники, селища, стоянки, дольмены, древние некрополи, крепости и храмы.