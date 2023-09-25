В Сочи инспекторы ДПС задержали пьяного водителя

Мужчина уже не первый раз садится за руль в нетрезвом состоянии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полицейские выявили нетрезвого водителя в поселке Кудепста Хостинского района Сочи.

«Находясь на маршруте патрулирования, рядом с жилыми домами полицейские выявили автомобиль «Киа», водитель которого по внешним признакам находился в состоянии опьянения», - прокомментировали в пресс-службе УВД по городу Сочи.

Инспекторы проверили мужчину по базам данных и обнаружили, что он уже не первый раз садится за руль в нетрезвом состоянии.

Сочинца отстранили от управления автомобилем, нарушителю грозит до двух лет лишения свободы.