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НовостиПроисшествия25 сентября 2023 12:55

В Сочи инспекторы ДПС задержали пьяного водителя

Мужчину в алкогольном опьянении остановили в Кудепсте
Наталия КОЖЕВНИКОВА
Мужчина уже не первый раз садится за руль в нетрезвом состоянии.

Мужчина уже не первый раз садится за руль в нетрезвом состоянии.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полицейские выявили нетрезвого водителя в поселке Кудепста Хостинского района Сочи.

«Находясь на маршруте патрулирования, рядом с жилыми домами полицейские выявили автомобиль «Киа», водитель которого по внешним признакам находился в состоянии опьянения», - прокомментировали в пресс-службе УВД по городу Сочи.

Инспекторы проверили мужчину по базам данных и обнаружили, что он уже не первый раз садится за руль в нетрезвом состоянии.

Сочинца отстранили от управления автомобилем, нарушителю грозит до двух лет лишения свободы.