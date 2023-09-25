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НовостиОбщество25 сентября 2023 13:01

В Краснодаре 16 улиц остались без света из-за аварии

Энергоавария произошла в Прикубанском округе Краснодара
Светлана ОВДЕЙ
Специалисты устраняют поломку

Специалисты устраняют поломку

В Краснодаре 16 улиц временно остались без света. Энергоавария произошла в Прикубанском округе.

«В результате повреждения на линии 6-10 кВ отключены ПС «Калинина» «К-104» и 23 трансформаторные подстанции», – сообщили в городской ЕДДС.

Так, из-за поломки обесточены улицы 7-я Урожайная, Дзержинского, Дорожная, Пригородная, Воскресенская, Куликовского. Без света остаются улицы Лицейская, Соколова, Стадионная, Сургутская, Апельсиновая.

Подача электроэнергии приостановлена на улицах Большевистской, Брестской, Виноградной, Губкина и Изосимова.

На месте поломки работает бригада специалистов. Время восстановления подачи уточняется.