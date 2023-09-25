На Кубани строят завод по производству диоксида кремния из рисовой лузги Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани строят завод по производству диоксида кремния из рисовой лузги. Это единственное подобное предприятие в России. Его возводят в Северском районе.

Региональная администрация подписала соглашение о реализации проекта на выставке «Иннопром-2023» в Екатеринбурге. Инвестор вложит в строительство свыше 650 млн рублей.

Переработку рисовой лузги для производства диоксида кремния разработали совместно с МГУ им. Ломоносова. Оборудование выпускает аморфный диоксид кремния чистотой 99,99%. Учитывая показатели проекта, объем производства диоксида кремния достигнет 540 тонн в ежегодно.

«Завод строят с господдержкой края – финансируем до 30% затрат на его реализацию. Уже направили свыше 45,6 млн рублей. Для нашего региона это нужный проект – высокочистый кремний производится из рисовой лузги экологически чистым способом», – сказал губернатор Вениамин Кондратьев.

Глава региона отметил, что управляющая компания построит в крае производство акриловых сополимеров. Работы начнут в середине 2024 года.

Акриловые сополимеры применяют в том числе для производства гигиенических изделий, материалов для водоочистки и водоподготовки, нефте- и горнодобывающей отрасли, производства клеев, в косметологии и в других отраслях. Отмечается, что в стране зависимость от импорта такой продукции превышает 60%.