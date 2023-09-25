Сочи и Ростов-на-Дону свяжет круизный лайнер

Сочи и Ростово-на-Дону свяжет круизный маршрут. Фото: Тимур ХАНОВ.

Сочи и Ростовом-на-Дону свяжет маршрут круизного лайнера «Карелия». По планам его путь будет проходить через Новороссийск и Анапу.

«В проекте расписания на 2025 год планируется, что первый круизный лайнер проекта «Карелия» выполнит двухнедельный круиз по новому маршруту «Поморское кольцо», который пройдет по акватории Белого моря через Архангельск, Соловецкий архипелаг и Кандалакшу. Также в планах есть маршруты и по Черному морю - это круизы из Ростова-на-Дону в Сочи или в обратном направлении с посещением Анапы и Новороссийска», - сообщил гендиректор компании «Водоходъ» Ришата Багаутдинова ТАСС.

Запланировано ввести в эксплуатацию круизный лайнер смешанного типа «Карелия» в 2025 году. Для него разрабатывают десять круизов разной продолжительности.