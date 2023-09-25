В Новороссийске спасли тонущую яхту Фото: Морспасслужба

В Новороссийске спасли тонущую яхту. Спасатели отбуксировали судно, терпящее бедствие. Об этом сообщили в Морспасслужбе.

Спасателям поступило сообщение о необходимости аварийной буксировки яхты «Амина». Судно проходило ходовые испытания. Но при неудачных маневрах вода попала в машинное отделение.

«Яхта „Амина” была полностью обесточена и дрейфовала в районе судоходного пути на траверзе поселка Широкая балка в акватории порта Новороссийск», – рассказали в Морспасслужбе.

Капитан гражданского судна просил о помощи. К терпящей бедствие яхте отправился буксир «Николай Семенченко» со спасательным водоотливным оборудованием на борту.

«Спасатели провели буксировку судна к месту ремонта, к причалу судоверфи „Алексино”», – уточнили в Морспасслужбе.