Ледовое шоу «Письма любви» завершается в Сочи

Фото: пресс-служба Гала-шоу Ильи Авербуха

Завершающие показы грандиозного гала–шоу «Письма любви» состоятся 26, 27, 29 и 30 сентября в ледовом дворце «Айсберг»

Илья Авербух создал пронзительную и невероятно чувственную программу. Каждый номер – это история любви, рассказ о чувстве которое является точкой опоры для каждого человека. Истории любви вне времени и пространства зрителям представляют фигуристы мирового уровня: Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Евгения Медведева, Оксана Домнина и Максим Шабалин, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда и многие другие. «Я старался сделать программу театральной, легкой. Но на самом деле это очень глубокий материал для внутренней работы. В программе много драматичных номеров. И в этот раз у зрителей не получится только умиляться и аплодировать. Надеюсь, что наши зрители поняли это шоу, почувствовали, о чем мы с ними хотели поговорить, какими эмоциями поделиться. Мне кажется, что наш разговор состоялся, я почувствовал это сердцем», — поделился Илья Авербух.

Фото: пресс-служба Гала-шоу Ильи Авербуха

За время гастролей в Сочи, шоу увидели более 35 тысяч зрителей. В гала-шоу принимают участие 12 победителей и призеров Олимпийских игр. Осталось 4 шоу, и у вас еще есть уникальная возможность стать свидетелем легендарной истории о том, что любовь побеждает всегда. Не пропустите праздник фигурного катания и любви!

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