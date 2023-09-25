В Сочи завершился международный архитектурный фестиваль

фото: sochi.ru

В Сочи завершился XII международный архитектурный фестиваль «ЭкоБерег 2023». Он прошел на курорте с 21 по 23 сентября. Как сообщает пресс-служба администрации города Сочи, участниками фестиваля стали около 850 человек.

«Очень знаменательно, что международный архитектурный фестиваль «ЭкоБерег 2023» прошел в нашем городе в Год архитектуры, объявленным главой Сочи Алексеем Копайгородским. Мы отлично поработали с коллегами, услышали и конструктивную критику, и положительные оценки. Все вопросы, которые отмечены экспертами будем прорабатывать для того, чтобы применить их в дальнейшем на практике», - сказал директор департамента архитектуры и градостроительства администрации города Дмитрий Литвинец.

В ходе мероприятия эксперты обсудили новый Генеральный план Сочи, стратегию социально-экономического развития курорта до 2035 года, перспективы развития Сочинской агломерации.

Около 200 архитекторов из всех регионов страны осмотрели панораму города с моря на катамаране «Дагомыс». Были подняты вопросы берегозащиты и берегоукрепления, развития береговой полосы Сочи. Участники посетили экскурсию «Ротонды и колонны Сочи», а также яхтенную регату на приз мэра Сочи.

На фестивале «ЭкоБерег 2023» подвели итоги конкурса архитекторов. Наиболее интересные и перспективные решения по улучшению планировки приморских территорий отметили дипломами.