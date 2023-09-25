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НовостиПроисшествия25 сентября 2023 14:27

В Краснодаре 22-летний приезжий сломал челюсть незнакомцу в ночном клубе

В Краснодаре завели уголовное дело на приезжего, избившего незнакомца в кафе
Светлана ОВДЕЙ
Сам подозреваемый отрицает то, что участвовал в конфликте Фото из архива КП

Сам подозреваемый отрицает то, что участвовал в конфликте Фото из архива КП

В Краснодаре 22-летний приезжий сломал челюсть незнакомцу в баре. На мужчину завели уголовное дело, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Все произошло в заведении на улице Красной. Мужчины отдыхали в одном из ночных клубов. В какой-то момент незнакомцы повздорили. Словесный конфликт перерос в драку. Один из мужчин набросился на другого и ударил в голову и шею.

«От полученных травм краснодарец потерял сознание», – рассказали в краснодарской полиции.

Правоохранители нашли напавшего мужчину. Им оказался 22-летний житель Кисловодска. Приезжего задержали на одной из улиц Краснодара. Но сам парень отрицает то, что участвовал в конфликте.

«В отношении подозреваемого расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ „Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью”. Санкции предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет», – уточнили в УМВД по Краснодару.

Сейчас подозреваемый находится под стражей.