В Краснодаре 22-летний приезжий сломал челюсть незнакомцу в ночном клубе

Сам подозреваемый отрицает то, что участвовал в конфликте Фото из архива КП

В Краснодаре 22-летний приезжий сломал челюсть незнакомцу в баре. На мужчину завели уголовное дело, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Все произошло в заведении на улице Красной. Мужчины отдыхали в одном из ночных клубов. В какой-то момент незнакомцы повздорили. Словесный конфликт перерос в драку. Один из мужчин набросился на другого и ударил в голову и шею.

«От полученных травм краснодарец потерял сознание», – рассказали в краснодарской полиции.

Правоохранители нашли напавшего мужчину. Им оказался 22-летний житель Кисловодска. Приезжего задержали на одной из улиц Краснодара. Но сам парень отрицает то, что участвовал в конфликте.

«В отношении подозреваемого расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ „Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью”. Санкции предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет», – уточнили в УМВД по Краснодару.

Сейчас подозреваемый находится под стражей.