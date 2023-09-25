В центре Краснодара 12 улиц остались без горячей воды до 29 сентября

Горячую воду отключили до 29 сентября Фото из архива КП

В Краснодаре 12 улиц остались без горячей воды до 29 сентября. Подачу приостановили в центре города.

«С 08:00 25 сентября до 17:00 29 сентября прекращена подача горячей воды в связи с проведением неотложных работ по ремонту аварийного трубопровода», – сообщили в ЕДДС Краснодара.

Водоснабжение, в частности, приостановлено на улицах Орджоникидзе, Суворова, Ленина, Красной, Мира, Фрунзе. Горячей воды временно нет в домах по улицам Гимназической, Гудимы, Чапаева, Октябрьской, Карасунской и Кирова.