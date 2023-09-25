Обстоятельства аварии устанавливаются Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Один человек пострадал в ДТП с грузовиками на Кубани. Массовая авария произошла утром 25 сентября на автодороге «Армавир – Курганинск».

Предварительно, 31-летний водитель ВАЗ-21124 ехал со стороны Курганинска в сторону Армавира. Обгоняя автомобиль, где это разрешено, он не справился с управлением и столкнулся с движущимся в попутном направлении КамАЗом.

После этого легковушка врезалась в грузовик Grunwald, который ехал по встречке.

«В результате происшествия водитель ВАЗ-21124 с травмами госпитализирован», – сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В настоящее время все обстоятельства аварии устанавливаются.

Напомним, на Кубани за выходные в ДТП погибли 11 человек. Многие аварии произошли из-за превышения скорости и выезда на встречную полосу.