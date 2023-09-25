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НовостиОбщество25 сентября 2023 15:20

В Сочи до конца года снесут более 20 незаконных домов

5 объектов незаконного строительства снесли в этом году в Сочи
Мария ЧАЛАЯ
Фото: пресс-служба администрации Сочи.

Фото: пресс-служба администрации Сочи.

В Сочи до конца года снесут более 20 незаконных домов. На данный момент на курорте снесены пять объектов. Еще по восьми продолжаются работы.

«Работа по пресечению самовольного строительства ведется в Сочи комплексно. Функционирует специальная межведомственная рабочая группа. Заседания проводятся регулярно. В ближайшее время начнутся работы по сносу еще четырех объектов самовольного строительства», - сообщил заместитель главы города Олег Бурлев.

Уточняется, что все объекты, которые будут сносить, прошли судебные строительно-технические экспертизы. Их признали построенными с нарушениями градостроительных, строительных, пожарных и других норм.

На период 2023 – 2028 годов в программе сноса объектов самовольного строительства включен ежегодный снос 12 объектов. Он будет проходить за счет средств бюджета с будущим взысканием расходов с должника.