В Туапсинском округе убирают локальные выбросы нефтепродуктов на береговой линии. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Локальные выбросы устраняют на пяти участках протяженностью от 100 до 300 метров. Это территории в границах Ольгинки, Небуга, поселков Южный, Тюменский и Новомихайловский.

Загрязнения убирают 56 человек. С 27 по 29 апреля собрано и вывезено 5,5 тысяч мешков загрязненного грунта.

Основные работы по сбору нефтепродуктов продолжаются в Туапсе – в устье реки и на берегу моря протяженностью почти 1 км.