В Туапсинском округе ограничили использование сырой воды в условиях ЧС. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Краснодарского края.

Меры предосторожности действуют в связи с режимом ЧС регионального уровня, введенном в Туапсинском округе.

Жителей и гостей муниципалитета предупредили о том, что запрещено пить и использовать для приготовления воду из-под крана, из родников, ключей и уличных колонок.

«Используйте бутилированную воду для чистки зубов и мытья фруктов и овощей», – призвали в минздраве Кубани.