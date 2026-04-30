В Анапе три пляжа получили заключение о соответствии санитарным нормам. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии санитарным требованиям получили пляжи детских здравница «Жемчужина», «Аврора» и пансионата «Высокий берег». Это стало возможным после восстановления территорий за счет отсыпки дополнительного слоя чистого песка.

«На протяжении всего туристического сезона специалистами будет проводиться плотный мониторинг состояния морской воды и песчаных пляжей», – сообщили в Роспотребнадзоре.