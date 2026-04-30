Эксперты отметили рост конкуренции среди соискателей и структурный дефицит рабочих кадров

Специалисты рынка труда отмечают, что конкуренция среди соискателей за последние три года выросла почти вдвое. Если в 2023 году на одного работодателя приходилось около 7 соискателей, то сегодня — уже почти 13. Но в сегменте рабочих профессий картина другая: нехватка кадров здесь сохраняется и носит устойчивый характер.

Эксперты Авито Работы совместно с Лабораторией исследований рынка труда НИУ ВШЭ составили аналитический дайджест рынка труда за первый квартал 2026 года в котором проанализировали, какие рабочие специалисты остаются наиболее востребованными. По их данным медианное значение по рынку составило около 15 соискателей на одного работодателя. Более низкие показатели фиксируются для рабочих специальностей.

- Наиболее острая нехватка специалистов наблюдается в квалифицированных технических и производственных профессиях. Так, на позиции слесаря КИПиА (контрольно-измерительных приборов и автоматики) на одного работодателя приходится 3,5 соискателя, токаря — 4,3, фрезеровщика — 4,8, — прокомментировал Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы.

Наиболее напряжённая обстановка сохраняется в Дальневосточном и Северо-Кавказском федеральных округах. Здесь дефицит кадров усиливается из-за оттока населения и ограниченного резерва рабочей силы при высоком спросе со стороны инфраструктурных проектов. На Северном Кавказе при достаточной численности населения наблюдается разрыв между требованиями работодателей и квалификацией соискателей, а также низкая трудовая мобильность.

Рабочие профессии остаются крупнейшим сегментом занятости — около 23 млн человек (31% рабочей силы). Основной источник кадров — система среднего профессионального образования, на которую приходится 68,7% занятых в рабочих специальностях. Однако структура подготовки не полностью соответствует потребностям рынка.

- Дефицит квалифицированных рабочих — это не краткосрочный перекос спроса и предложения, а структурная проблема кадрового потока. Несмотря на то, что система СПО ежегодно выпускает сотни тысяч специалистов технического профиля, до рабочих позиций доходит около 55% выпускников. Остальные перераспределяются в торговлю, административные роли или уходят в менее квалифицированные сегменты. В этих условиях простое наращивание выпуска специалистов само по себе не устраняет дефицит, — поясняют эксперты Лаборатории исследований рынка труда НИУ ВШЭ.

Отмечается, что на выбор соискателя сегодня влияет не только размер заработной платы, но и формат графика. Сменный график привлекает в 2,5 раза больше кандидатов, чем стандартный фиксированный. Рост зарплат в рабочих профессиях сохраняется, но носит избирательный характер. Медианные предложения для квалифицированных специалистов достигают 180 000 рублей, при этом наибольший рост наблюдается в наиболее дефицитных профессиях.