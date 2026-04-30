Краснодарский психолог Болзан объяснила тревогу детей от ВПР

Всероссийские проверочные работы многие школьники воспринимают как настоящий экзамен, испытывая страх ошибки, давление родительских ожиданий и сравнение с одноклассниками. Как помочь детям справиться со стрессом и не потерять мотивацию, рассказала психолог, эксперт по детско-родительским отношениям Ника Болзан.

«Исследования показывают, что высокая тревога ухудшает память, внимание и способность к обучению. Особенно уязвимы дети с высокой ответственностью, подростки-перфекционисты и школьники, привыкшие получать одобрение через оценки. Для них ВПР превращаются не в проверку знаний, а в проверку собственной ценности», – объяснила Ника Болзан в беседе с телеканалом «Краснодар».

Давление со стороны родителей активирует стрессовую реакцию мозга. В таком состоянии когнитивные функции работают хуже. Ребенку в этот момент нужна не мобилизация, а ощущение безопасности.

Психолог рекомендует родителям проговорить с ребенком. ВПР – не экзамен, не приговор, не оценка будущего, а диагностика. Поддержка родителей снижает школьную тревожность сильнее, чем дополнительная подготовка. Ребенок должен понимать, что его любят независимо от оценки.

Вместо вопроса «Как написал?» психолог советует использовать фразы «Что было самым интересным?» или «Что получилось лучше всего?». Это формирует устойчивую мотивацию к обучению. Психологическая практика показывает – дети легче переживают экзаменационные периоды, если дома сохраняется ощущение стабильности и поддержки.