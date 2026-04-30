В Славянске-на-Кубани локализовали пожар в детсаду и частном доме. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Краснодарскому краю.

Напомним, возгорание произошло днем 30 апреля. Пожар случился в частном доме на улице Комсомольской. Позже огонь перекинулся на крышу детского сада №1.

«Оперативно прибывшие подразделения установили, что огнем охвачены частный дом на площади 200 кв. метров и детский сад на площади 800 кв. метров», – сообщили в региональном управлении МЧС.

В 16:11 пожар локализовали на общей площади 1000 кв. метров. В 16:24 ликвидировано открытое горение.

Всего возгорание тушат 56 специалистов и 20 единиц техники.