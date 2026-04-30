НовостиОбщество30 апреля 2026 14:13

В Туапсе водопроводная вода пригодна для питья

Власти Туапсе: ЧС не повлияла на качество водопроводной воды
Светлана ОВДЕЙ
В Туапсе водопроводная вода пригодна для питья Фото из архива КП

В Туапсе водопроводная вода пригодна для питья. Об этом сообщили в пресс-службе Туапсинского округа.

Водопроводная вода в Туапсе не требует предварительного кипячения.

«Недопонимание могло возникнуть из-за того, что на емкостях, расставленных в микрорайонах Грознефть, Звездный и в селе Кроянском есть памятка, что данную воду желательно кипятить перед употреблением», – сообщили в администрации Туапсинского округа.

Отмечается, что ЧС не повлияло на качество воды в Туапсе. Воду берут из заглубленных скважин подруслового водозабора. Они находятся выше по течению, их глубина составляет до 30 метров.

«Кроме того, организация постоянно берутся пробы воды. И они соответствуют нормам», –сообщил глава Туапсинского округа Сергей Бойко в соцсетях.