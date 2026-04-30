Гастроэнтеролог: порция шашлыка не должна превышать 150 граммов

На майских праздниках многие готовят шашлык, но гастроэнтеролог высшей категории Наталья Збитнева предупреждает: важно соблюдать меру.

По её словам, на одну порцию достаточно 100–150 граммов мяса. Лучше использовать нежирные части свинины, курицу, индейку или рыбу. Мариновать мясо рекомендуется без майонеза — с луком и специями.

Если переедание всё же случилось, можно принять ферменты во время еды или сразу после. Натощак их пить не стоит: они могут раздражать слизистую. Готовый шашлык специалист советует покупать только в крайнем случае и выбирать необугленное мясо без видимого жира, пишет телеканал «Краснодар».