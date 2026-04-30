В Анапе восстановили историческую арку на Центральном пляже

Знаковую арку Анапы отремонтировали после зимы. Фото: мэр Анапы Светлана Маслова

В Анапа завершили восстановление входной арки на Центральный пляж - одного из узнаваемых архитектурных символов курорта. Конструкция частично пострадала в зимний период, однако специалисты смогли привести ее в порядок всего за три недели.

Арка была возведена в середине 1950-х годов и за десятилетия стала популярной локацией для фотографий у жителей и туристов. В ходе ремонта рабочие укрепили конструкцию с помощью бетонирования, выровняли поверхность, провели шпатлевку и покраску.

По итогам работ арке вернули исторический внешний вид и обеспечили ее безопасность. В ближайшее время специалисты завершат благоустройство прилегающей территории.