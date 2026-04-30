НовостиОбщество30 апреля 2026 14:46

Врач рассказала о связи фаз Луны и состояния волос

Трихолог Егорова объяснила, влияет ли Луна на рост волос
Гарик АРОЯН
Фазы луны могут оказывать косвенное влияние на рост волос, однако решающими факторами остаются генетика и общее состояние организма. Об этом рассказала врач-дерматолог, косметолог и трихолог Татьяна Егорова.

По словам специалиста, природные циклы способны воздействовать на процессы в организме человека, в том числе на водный обмен. Именно этим объясняют возможное влияние лунных фаз: как они вызывают приливы и отливы, так же могут незначительно отражаться на распределении жидкости в теле. Сообщает «Абзац».

Эксперт отметила, что существует мнение, согласно которому стричь волосы лучше в период растущей луны. Однако такое влияние носит скорее косвенный характер.

Гораздо более значимыми факторами, по словам врача, являются наследственность, уровень витаминов и белка в организме. Их дефицит может замедлять рост волос и ухудшать их состояние.

Трихолог добавила, что для стабильного результата важно в первую очередь следить за здоровьем, а не ориентироваться исключительно на лунный календарь, хотя некоторые специалисты учитывают его в своей практике.