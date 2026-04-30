НовостиОбщество30 апреля 2026 14:54

Юрист раскрыла способы получить деньги за отмененную поездку

Гарик АРОЯН
Невозвратные авиабилеты не всегда означают потерю денег - в ряде случаев пассажиры могут рассчитывать на компенсацию. Об этом рассказала юрист по гражданским делам Дарья Ахтырко.

По ее словам, вернуть полную стоимость билета можно, если поездка сорвалась по уважительной причине. К таким основаниям относится болезнь самого пассажира или его близких. В этом случае потребуется предоставить авиакомпании медицинские документы, а при необходимости - подтверждение родства. Сообщает "Абзац".

Также возврат возможен при отмене рейса, его длительной задержке, изменении маршрута или времени вылета, а также если пассажиру не предоставили место на борту. В отдельных случаях деньги возвращают и при отказе в визе - для этого необходимо обратиться через официальный сайт перевозчика и приложить подтверждающие документы. Если билет приобретался через агрегатор, заявление следует направлять через него.

Эксперт советует подавать обращение до окончания регистрации на рейс. Если авиакомпания отказывает в возврате средств, пассажир вправе направить письменную претензию на юридический адрес перевозчика. При отсутствии ответа или отказе следующим шагом может стать обращение в суд с требованием компенсировать понесенные расходы.