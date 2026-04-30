В Отрадненском районе сотрудника администрации обвиняют в афере с жильем

На Кубани чиновника будут судить за мошенничество с недвижимостью

В Отрадненском районе завершили расследование уголовного дела в отношении муниципального служащего, которого обвиняют в мошенничестве с недвижимостью. Материалы направлены в суд для рассмотрения.

По данным прокуратуры, фигурант занимал должность начальника отдела ЖКХ и благоустройства Отрадненского сельского поселения и отвечал за оформление выморочного имущества в муниципальную собственность. Уголовное дело было возбуждено по итогам прокурорской проверки.

Следствие считает, что в 2022-2023 годах чиновник, используя обман, незаконно завладел жилым помещением и земельным участком общей стоимостью свыше 1,5 млн рублей. При этом граждане, имеющие право на это имущество, были введены в заблуждение и через доверенных лиц передали объекты в пользу родственников обвиняемого.

В настоящее время уголовное дело передано в районный суд. На имущество фигуранта наложен арест.