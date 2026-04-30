В Госдуме назвали условие для роста экономики России

Экономический рост в России возможен при более низкой ключевой ставке Центрального банка, считает лидер партии Справедливая Россия Сергей Миронов. По его мнению, текущая практика показывает, что повышение ставки не всегда приводит к снижению инфляции и в ряде случаев может давать обратный эффект.

Парламентарий отметил, что при относительно невысокой ключевой ставке правительству во главе с Михаилом Мишустиным удалось добиться роста экономики. Так, по итогам 2023 года ВВП увеличился на 3,5%, а затем динамика ускорилась до 4,3%. Сообщает «NEWS.ru».

Вместе с тем депутат раскритиковал решения регулятора, напомнив, что в 2023 году ключевая ставка была резко повышена - сначала до 12%, а затем до 21% годовых. По его словам, эффект от таких мер проявляется не сразу, а примерно через год.

В качестве примера Миронов привел период 2015-2016 годов, когда при ставке около 11% инфляция существенно снизилась, а экономика начала восстанавливаться после спада. Такую же динамику он отметил и в 2022-2023 годах: при ставке 7,5% инфляция сократилась более чем втрое, а ВВП перешел к росту.

По мнению депутата, чрезмерное ужесточение денежно-кредитной политики может замедлять экономическое развитие, несмотря на заявленные цели по сдерживанию инфляции.