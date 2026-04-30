Пилот Boeing 737-800 Олег Ряполов осужден за жесткую посадку в Сочи

Пилот Boeing 737-800 признан виновным в повреждении лайнера при посадке. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Подольском суде огласили вердикт в отношении Олега Ряполова, командира Boeing 737-800. В 2024 году он совершил жёсткую посадку лайнера в Сочи. Суд признал пилота виновным в нарушении правил безопасности, касающихся эксплуатации воздушного транспорта.

«Суд признал Ряполова О.Б. виновным и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на два года», — заявили в пресс-службе судов общей юрисдикции Московской области.

Командир воздушного судна нарушил положения своей должностной инструкции. Вследствие его действий самолёт совершил жёсткую посадку, что повлекло за собой повреждение фюзеляжа. При этом сам пилот своей вины не признал.

Олег Ряполов лишён права заниматься деятельностью, связанной с обеспечением безопасности полётов, и занимать должности члена лётного экипажа гражданских воздушных судов на протяжении трёх лет.

Авиационное происшествие с самолётом авиакомпании Smartavia случилось в аэропорту Сочи 18 августа 2024 года. По информации Западного межрегионального Следственного управления на транспорте СК России, причинённый ущерб оценивается свыше 600 миллионов рублей.