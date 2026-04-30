Назван способ пройти фильтр ИИ при поиске работы

Эксперт Сеземина рассказала, как составить резюме для ИИ-отбора

ИИ-агенты все чаще используются при первичном отборе кандидатов, поэтому структура резюме напрямую влияет на шансы пройти автоматический фильтр. Об этом рассказала IT-эксперт, руководитель «Платформы ИИ-агентов» Т1 ИИ (ИТ-холдинг Т1) Татьяна Сеземина.

По ее словам, сегодня более 90% работодателей применяют нейросети для обработки откликов, а около 88% компаний используют такие системы для первичной проверки резюме. ИИ-агенты сопоставляют данные кандидата с требованиями вакансии: оценивают опыт, навыки, должности и используемые инструменты. Сообщает «NEWS.ru».

Эксперт добавила, что резюме должно быть максимально конкретным. Вместо общих формулировок важно указывать реальные задачи, с какими системами работал кандидат и каких результатов достиг. Креативные названия разделов, такие как «мой путь» вместо «опыт работы» или «чем я полезен» вместо «навыки», могут быть понятны человеку, но не всегда корректно считываются алгоритмами.

Сеземина также отметила, что резюме лучше адаптировать под каждую конкретную вакансию, используя те же формулировки, что указаны в описании. При этом автоматические системы могут хуже обрабатывать анкеты со сложной инфографикой, таблицами и нестандартным дизайном.

В то же время эксперт предупредила, что попытка «написать резюме только под ИИ» без реального опыта может дать временный эффект на этапе отбора, но впоследствии привести к проблемам на собеседовании.