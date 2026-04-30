Гастроэнтеролог назвала главную опасность майских пикников

Врач Колесник предупредила о риске сочетания мяса и алкоголя

Сочетание жирного мяса и алкоголя во время майских пикников может представлять опасность для желудочно-кишечного тракта и спровоцировать обострение хронических заболеваний. Об этом рассказала гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Инга Колесник.

По словам специалиста, особенно осторожными в период застолий должны быть люди с желчнокаменной болезнью, панкреатитом, ГЭРБ и функциональными нарушениями пищеварительной системы. У таких пациентов переизбыток жирной пищи и алкоголя может привести к ухудшению состояния и выраженным болевым симптомам. Сообщает «NEWS.ru».

Врач отметила, что для снижения рисков важно соблюдать простые правила: не садиться за стол сильно голодным, начинать прием пищи с овощей, не совмещать мясные блюда с алкоголем, а также делать паузы и есть медленно.