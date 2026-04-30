НовостиЭкономика30 апреля 2026 15:47

Сочи готовится к масштабному объединению горнолыжных курортов за 2,8 млрд

Евгения ХАЛИКОВА
На создание единого горнолыжного пространства выделили 2,8 миллиарда рублей

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

На создание единого горнолыжного пространства в Сочи выделили 2,8 миллиарда рублей. Финансирование реализации амбициозного проекта обеспечила организация АО «Дом.РФ», сообщил «Интерфакс».

В рамках проекта запланировано строительство двух современных канатных дорог общей протяженностью 974 метра. Кроме того, будет создано около 1,6 километра новых горнолыжных трасс, а также подготовлены площадки для размещения станций канатных подъемников. Ожидается, что все объекты будут введены в эксплуатацию в 2028 году.

В Сочи и окрестностях расположены три основных горнолыжных курорта: «Роза Хутор», «Газпром Поляна» и «Красная Поляна». По задумке автором проекта они будут объединены в единую зону катания.