Экспериментальный пляж в Анапе прошел проверку на прочность и безопасность

Тестовый пляж в Анапе прошел проверку Роспотребнадзора Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

В Анапе тестовый пляжный участок получил одобрение для работы в летний курортный период. Как сообщили в Оперштабе Краснодарского края, это километровый участок между детским курортом «Вита», оздоровительным комплексом «Жемчужина России» и курортами Мираклеон в селе Витязево. Территория стала испытательным полигоном, где впервые применил способ по рекультивации пляжа привозным песком.

После завершения работ эксперты, включая представителей Роспотребнадзора, провели оценку безопасности курортной зоны, подтвердив ее санитарное состояние и соответствие всем нормативным требованиям.

28 апреля Роспотребнадзор выдал соответствующее заключение, подтверждающее, что качество морской воды на данном пляже также отвечает действующим санитарным правилам и нормам.