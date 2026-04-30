В Туапсинском округе объявлена беспилотная опасность

На территории Туапсинского округа объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Бойко. Жителей муниципалитета предупредили о срабатывании сирен сигнала «Внимание всем».

Как только заработает система оповещения, население должно укрыться в комнате без окон, например, в коридоре, ванной, туалете или кладовой. Если же глухих помещений нет, то окна укрытия не должны выходить на море.

«Если вы находитесь на улице – укройтесь в цоколе ближайшего здания или в подземном переходе, на парковке. Не используйте для укрытия автомобиль. Не прячьтесь под стенами многоквартирных домов», - предупредил Бойко.

Жителей и гостей округа попросили сохранять спокойствие. Сигнал отменят сразу после того, как обстановка станет безопасной!