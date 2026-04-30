Тройная авария с грузовиком, фургоном и легковушкой произошла в Краснодаре

Авария с участием трёх транспортных средств произошла в Краснодаре. Как сообщили в УМВД по городу, ДТП случилось 30 апреля примерно в 15:00. 24-летний водитель «Газели», следуя от станицы Старокорсунской в направлении хутора Ленина, совершил перестроение в левый ряд. Не убедившись в безопасности данного манёвра, он спровоцировал столкновение с автомобилем «Мерседес», за рулём которого находился 30-летний мужчина.

Вследствие удара «Мерседес» изменил курс и врезался в попутно движущийся грузовик, управляемый 32-летним водителем. «Газель» же опрокинулась на бок.

В результате данной дорожной аварии никто не получил травм. По факту инцидента проводится проверка.