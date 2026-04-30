Аэропорт Геленджика приостановил полеты в целях безопасности

С 30 апреля в аэропорту города-курорта Геленджик временно приостановлено выполнение авиарейсов. Как передает Росавиация, данные меры введены в целях безопасности воздушного движения.

По информации федерального агентства, ограничения касаются как приёма, так и отправки самолётов. Ранее действовавшие правила предусматривали, что аэропорт Геленджика обслуживает регулярные рейсы в период с 08:30 до 20:00.

Ранее стало известно, что на территории Туапсинского округа объявлена беспилотная опасность. Жителей муниципалитета предупредили о срабатывании сирен сигнала «Внимание всем».