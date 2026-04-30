Возобновление экспорта из Туапсе зависит от оценки ущерба НПЗ

Эксперты оценят последствия пожара на Туапсинском НПЗ

Вице-премьер России Александр Новак прокомментировал инцидент на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе, который пострадал в результате атаки Вооруженных сил Украины. По словам Новака, оценка последствий возгорания на предприятии будет проводиться экспертами.

На фоне произошедшего пожара на Туапсинском НПЗ, вызванного действиями ВСУ, возник вопрос о сроках возобновления экспорта нефтепродукции из города. Как сообщил Александр Новак журналистам в кулуарах Кавказского инвестиционного форума, текущая обстановка характеризуется как непростая.

«Ситуация там достаточно сложная, поэтому после завершения работ по ликвидации возгорания потребуется присутствие специалистов для оценки масштабов ущерба и определения ориентировочных сроков возобновления функционирования», — пояснил он, отвечая на запрос о перспективах восстановления экспортных поставок из Туапсе.

Кавказский инвестиционный форум проходил в Минеральных Водах с 28 по 30 апреля.