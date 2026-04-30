Медицинская помощь в Краснодарском крае будет доступна в майские праздники

Медицинские организации Краснодарского края продолжат оказывать помощь населению в период майских выходных. В министерстве здравоохранения региона рассказал, что в дни отдыха и праздников в поликлиниках будут работать дежурные терапевты и педиатры. Также будут открыты и процедурные кабинеты.

Стационарная и экстренная медицинская помощь будет предоставляться в штатном круглосуточном режиме. Бригады неотложной помощи будут доступны до 22:00.

С 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая жители могут обратиться на «горячую линию» министерства по номеру 8-800-2000-366, а также по телефонам медицинских организаций, информация о которых доступна на их сайтах и стендах. Напоминаем, что вызов скорой осуществляется по номерам 03 (стационарные телефоны), 103 (мобильные) и 112 (единый экстренный номер).

Травмпункты будут работать без выходных, оказывая круглосуточную помощь пациентам с травмами.